Die Gady Family wartet bei ihren Aktionstagen von 28. bis 30. Juli 2022 wieder mit Angeboten auf. "Während generell vieles teurer wird, bietet die Gady Family bei den Aktionstagen neue Maschinen altpreisig an", sagt Philipp Gady, Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family. Das attraktive Angebot gilt für gebrauchte und neue Traktoren sowie Landmaschinen an allen Landmaschinen-Standorten der Gady Family. Gleichzeitig findet in Lebring eine große Landmaschinen-Ausstellung statt. Der Freitag, 29. Juli, wird zum Kommunaltag ausgerufen. Von 8 bis 17 Uhr stehen Experten der Gady Family für persönliche Fachgespräche und -beratungen zur Verfügung. Als Draufgabe gibt es einen 20-Euro-Gutschein, der an allen Firmenstandorten eingelöst werden kann. Anmeldungen für die Beratungen werden per E-Mail an info@gady.at oder telefonisch unter 03182 2457-501200 entgegengenommen.