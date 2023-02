Die Fahrzeuge markieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Elektrifizierung der Amazon-Flotte und sind Teil von Shipment Zero - Amazons Ziel, bis 2030 50 % der Amazon-Sendungen CO2-frei auszuliefern. Die fünf Fahrzeuge ersetzen Diesel-LKWs, was dazu führt, dass jährlich bis zu 100.000 Straßenkilometer mit Strom aus erneuerbarer Energie betrieben werden, wodurch etwa 170 Tonnen CO 2 -Emissionen vermieden werden.



„Wir freuen uns, den DAF CF Electric in die Flotte von Amazon einzubringen und das Engagement des Unternehmens für The Climate Pledge zu unterstützen", so Eelco van Veen, Director Fleet Sales bei DAF Trucks. „Der DAF CF Electric ist ein wichtiger Schritt in der Branche auf dem Weg zum emissionsfreien Verteilerverkehr im Verteilerverkehr. Er wurde als Antwort auf die steigende Nachfrage nach besserer Luftqualität und niedrigeren CO 2 -Emissionen im Transportsektor entwickelt. Dank intelligenter Planung und schnellem Aufladen kann der CF Electric bis zu 500 Kilometer pro Tag zurücklegen. Das ist eine Reichweite, mit der die Betreiber wirklich arbeiten können.“



"Amazon ist eines der ersten Unternehmen der Welt, das Elektro-LKWs auf die Straße bringt", sagte John Boumphrey, Amazon UK Country Manager. "Wir haben uns verpflichtet, bis 2040 kohlenstofffrei zu werden, und dies ist ein bedeutender Schritt bei der weiteren Dekarbonisierung unseres Transportnetzes, damit wir mehr Kundenbestellungen mit emissionsfreien Fahrzeugen ausliefern können."