Der Baumeisterbetrieb Freibau kann als Generalunternehmer die komplette Wertschöpfungskette im Wohnbau, von der Planung des Objekts über Kelleraushub und Rohbau bis hin zur Fassade, selbstständig abdecken. Dazu finden sich Bagger von 2 bis 20 Tonnen im Fuhrpark, ebenso wie 30 Lastwagen. Erst kürzlich hat das Unternehmen drei nagelneue Lkw von Mercede-Benz angeschafft, die von der Firma Pappas ausgeliefert wurden. Jedes Fahrzeug ist individuell konfiguriert und exakt an die Bedürfnisse der Firma Freibau angepasst.



Für größere Betonlieferungen setzt das Unternehmen auf eine 6x4-Sattelzugmaschine mit Mischtrommel-Auflieger, sodass bis zu 15 m3 Beton transportiert werden können. Damit auch enge Kurven kein Problem darstellen, verfügt der Auflieger über eine aktiv elektrisch gelenkte Nachlaufachse, die sogar per Fernbedienung von außerhalb des Fahrzeugs gesteuert werden kann und damit beim Rangieren in engen Einfahrten unterstützt. Für den Abtransport von Aushub oder die Anlieferung von Schüttgut kann die Sattelzugmaschine auch zusammen mit einem 3-Seiten-Kippauflieger von Schwarzmüller als Kippsattelkombination genutzt werden.