Der deutsche Außenhandel hat im ersten Quartal dieses Jahres überraschend stark an Fahrt aufgenommen. Die Exporte stiegen so stark wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Damit wird voraussichtlich auch der Transportbedarf bis einschließlich Juni hoch bleiben. „Die Transportbranche ist von der konjunkturellen Entwicklung abhängig“, so Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom. „Der positive Trend beim Warenaustausch innerhalb Europas spiegelt sich in den Frachtangebotszahlen wider und wird bis in den Sommer anhalten.“ Laut Prognose wird der Frachtanteil im Transportbarometer von Timocom mit kleineren Schwankungen bei einem Monatsdurchschnitt um die 75% liegen. Die wirtschaftliche Erholung in vielen europäischen Ländern hat hierauf einen größeren Einfluss als die stillgelegten und fehlenden Transportkapazitäten. Der Rückgang der Inflation und die sinkenden Energiepreise stellen für alle Seiten gute Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwicklung dar.