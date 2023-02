ChargePoint Holdings, Inc. ein Netzwerk für das Laden von Elektrofahrzeugen, gab eine weitere Expansion auf dem europäischen Flottenmarkt bekannt. Picnic, ein reiner Online-Supermarkt mit der größten elektrischen Lebensmittellieferflotte in Europa, der in 200 Städten in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich aktiv ist, führt die Cloud-basierte Flottenladelösung von ChargePoint für seine elektrische Lieferflotte ein. Picnic wird die Software-Plattform von ChargePoint zur Verwaltung und Aufladung seiner Flotte nutzen, die mehr als 2.300 Elektrofahrzeuge umfasst. Durch die Kooperation mit ChargePoint kann Picnic die modernen Software-Ladelösungen in vollem Umfang zu nutzen. Lademanagement, Reichweitenprognose und die optimierte Planung von Lieferrouten und -terminen vereinfachen das Geschäft von Picnic. Darüber hinaus bietet die Software den Flotten-Managern vollständige Betriebstransparenz, die hilft die Auslastung ihrer Flotte zu verstehen und kritischen Herausforderungen zuvorzukommen. Infolgedessen kann Picnic seine Fahrzeuge besser auslasten, Ausfälle vermeiden und die Betriebskosten senken.

Die Picnic-Fahrzeuge werden über gewöhnliche Elektroanschlüsse aufgeladen. Die ChargePoint-Technologie überträgt die gleichen Lademanagementfunktionen, die normalerweise bei einer Reihe von externen EV-Ladegeräten zum Einsatz kommen, direkt auf das bordeigene Ladegerät des Fahrzeugs.

"Wir sind ständig auf der Suche nach Verbesserungen für unsere Fahrzeuge, und intelligentes Laden ist ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, die Nachhaltigkeit unserer Flotte weiter zu verbessern", so Joris Wolters, der Fahrzeugexperte von Picnic.

„Die Einführung unserer Cloud-basierten Flottenladelösung bei Picnic, dem Unternehmen mit der größten elektrischen Lebensmittellieferflotte in Europa, ist ein weiterer Beweis für unser Engagement für Flotten in Europa“, sagte Rich Mohr, Vice President of Fleet bei ChargePoint. „Wir freuen uns, mit einem weiteren führenden Technologie-Innovator in den Niederlanden zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Elektrifizierung von Flotten voranzutreiben.“