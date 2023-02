Seit 1937 ist die Banner Gruppe erfolgreich im Batteriegeschäft tätig. In den 30er Jahren startete der Firmengründer Artur Bawart in Vorarlberg als Kleinunternehmer mit Handwerkscharakter. Banner ist heute der einzige österreichische Autobatterieproduzent und zählt europaweit zu den fünf größten Herstellern. Dankbar und stolz zeigen sich die Cousins und Firmeneigentümer Andreas Bawart, Kaufmännischer Geschäftsführer und Thomas Bawart, Technischer Geschäftsführer: „Jahrzehntelange gute, harte und oftmals aufreibende Arbeit liegen hinter uns. Das wäre ohne unsere engagierten Mitarbeiter nicht möglich gewesen,“ betont Thomas Bawart. Kontinuität, Qualität und Stabilität sind gelebte Werte im Unternehmen. So ist Banner stolz im Rahmen der Veranstaltung eine große Anzahl von langjährigen Firmenjubilaren zu ehren. „Auf jene Kollegen, die bereits zehn, zwanzig oder sogar bis zu vierzig Jahre dem Unternehmen treu und kompetent im heiß umkämpften Batteriemarkt zur Seite stehen, sind wir ganz besonders stolz“, ergänzt Bawart.



Die Veranstaltung am 14. Juni startete mit Firmenbesichtigungen in Leonding und vor allem auch am kürzlich neu eröffneten Standort in Thalheim. Dies war vor allem für die international angereisten Mitarbeiter attraktiv. Das Abendprogramm war durch Themen wie Wachstumschancen geprägt. Es wurde über Planungen im Bereich der Energiespeicherlösungen der Business Unit Energy Solutions informiert, auch gesellschaftliche und politisch geprägte Inhalte wie Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Klimaneutralität wurden angesprochen. Zwar geht unter den Automobilherstellern die Entwicklung deutlich in Richtung E-Mobilität, das bedeutet aber nicht, dass damit klassische Blei-Säure-Batterien ausgedient haben.