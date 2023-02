Wie die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Straßentransporteure (AISÖ) mit Verweis auf eine Meldung der IRU berichtet, warteten bereits vor der Krise mehr als 5.000 Lkw an der Grenze zwischen Weißrussland und der EU (Lettland, Litauen, Polen). Seitdem hätten sich die Warteschlangen weiter verlängert, sodass die Wartezeit inzwischen fast zwei Wochen beträgt.

An der Grenze von Russland nach Lettland sowie zwischen Russland und Estland hatten in den letzten Tagen mehr als 1.200 Lkw mit einer geschätzten Wartezeit von 30 bis 40 Stunden im Stau gestanden. Inzwischen soll sich der Lkw-Verkehr an diesen Grenzen wieder normalisiert haben. Bei der Ausreise aus der EU soll es praktisch keine Rückstaus geben. Die Einreisewartezeiten in die EU hätten sich allerdings aufgrund verschärfter Kontrollmaßnahmen und Überprüfungen verlängert.

Nähere Informationen zu den Grenzübergangsstellen finden Sie in dieser Mitteilung der AISÖ.