Der Lobautunnel ist nicht nur eines der größten Bauprojekte in Ostösterreich, sondern sicher auch das meistdiskutierte in der gesamten Region, insbesondere im Großraum Wien. Die unterschiedlichen Standpunkte aus Wirtschaft und Politik sind bekannt, nun hat der ÖAMTC die Frage: „Wie geht es mit dem Lobautunnel weiter?“ auch an die Wissenschaft gestellt.

Univ. Prof. Dr. Günter Emberger (Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik) und Univ. Prof. Dr. Georg Hauger (Forschungsbereich Verkehrssystemplanung), beide an der TU Wien, haben sich im Rahmen von wissenschaftlichen Gutachten und Studien intensiv mit dem Bauprojekt beschäftigt und trafen sich beim ÖAMTC zum Meinungsaustausch. Fazit der spannenden Diskussion: Auch die Wissenschaft ist sich nicht einig. Während sich Prof. Emberger klar gegen den Bau des Tunnels ausspricht, sieht Prof. Hauger den Baustopp durch das BMK aus mehreren Gründen kritisch. Die Experten diskutieren - durchaus kontrovers - über Klimaziele, Verlagerung des Güterverkehrs, demokratiepolitische Aspekte - und „magisches Denken“. Die Diskussion ist auf der Website des ÖAMTC zu finden.

WEKA Industriemedien hat bereits vor rund einem Jahr eine Experten-Diskussion zum Thema Lobautunnel veranstaltet, damals diskutierten Prof. Sebastian Kummer von der WU Wien und Prof. em. Hermann Knoflacher von der TU Wien über die Pros und Contras dieses Großprojekts.