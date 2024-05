Unter dem Slogan „Everybody Needs a Hero" hat febi jetzt ein breites Angebot an Kampagnenmedien entwickelt, um die hart arbeitenden Menschen der Transportbranche zu würdigen. Schließlich sind Trucker die stillen Helden des Alltags, die unsere Welt in Bewegung halten. Grund genug, alle Akteure des Automotive Aftermarkets für Nutzfahrzeuge mit einer integrierten Marketingkampagne anzusprechen, die das febi Sortiment für die „BIG 8“ und darüber hinaus in den Fokus rückt. „Mit dieser ersten Truck-Markenkampagne von febi möchten wir uns bei all den Menschen bedanken, die jeden Tag dazu beitragen, Waren rund um den Globus zu transportieren“, erklärt Ana Todorovic, Divisional Manager Brand Experience Management bei der bilstein group. „Sie sind die Helden, die unsere Welt in Bewegung halten und es ist unsere Mission, sie in Bewegung zu halten.“