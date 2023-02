Der Renault Trafic wurde überarbeitet und kann mit verbesserten Sicherheitsfeatures überzeugen. Der Van verfügt über einen zuverlässigen autonomen Notbremsassistenten, welcher ihm zugleich die Silbermedaille einbringt. Der Renault Trafic ist damit laut Euro NCAP auch jenes Fahrzeug im Test, das die meisten Verbesserungen in dieser Kategorie aufweisen kann. Der neue Fiat Ducato (88 von 100 Punkten erzielt) ist der Gewinner des diesjährigen NCAP Euro-Tests. Der Sprung von Bronze auf Gold gelang ihm innerhalb eines Jahres. In Sachen Sicherheit wurde das Fahrzeug „generalüberholt“. Es besitzt nun eine fortgeschrittene Sensorik, die einen autonomen Notbremsassistenten ermöglicht, der sowohl Fußgänger als auch Radfahrer erkennt und in Testsituationen positiv abschneidet. Bei anderen Modellen mit Stellantis-Plattform (Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Opel Movano) attestiert der Euro NCAP dagegen Nachholbedarf.