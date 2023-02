Gestützt auf eine neue Studie fordert der Verband der Europäischen Automobilhersteller (ACEA) alle EU-Mitgliedstaaten auf, dringend mehr in die Infrastruktur für elektrisch aufladbare Autos, Lieferwagen, Lastwagen und Busse zu investieren.

Die Automobilindustrie hat bereits Hunderte von Modellen emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge auf den Markt gebracht, ist jedoch sehr besorgt über den schleppenden Aufbau der für das Aufladen und Betanken dieser Fahrzeuge erforderlichen Infrastruktur. In der Tat hat sich der Absatz von elektrisch aufladbaren Fahrzeugen in den letzten fünf Jahren verzehnfacht und erreichte im vergangenen Jahr 1,7 Mio. Einheiten (oder 18 % des Gesamtmarktes). Die Zahl der öffentlichen Ladestationen in der EU stieg im gleichen Zeitraum um das 2,5-fache.

Nach einer neuen branchenübergreifenden Untersuchung, die auf einer Analyse von McKinsey beruht, wären bis 2030 EU-weit bis zu 6,8 Mio. öffentliche Ladepunkte erforderlich, um die vorgeschlagene CO 2 -Reduktion von 55 % für Personenkraftwagen zu erreichen. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie die von der Europäischen Kommission in ihrem Vorschlag für eine Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) vorgeschlagene Zahl, die derzeit im Europäischen Parlament und im Rat verhandelt wird.

Dies bedeutet, dass EU-weit bis zu 14.000 öffentliche Ladepunkte für alle Fahrzeugsegmente pro Woche installiert werden müssten - im Vergleich zu weniger als 2.000 pro Woche derzeit.