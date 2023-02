Die Sektoren, die alle eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs spielen, haben heute bei einem branchenübergreifenden Roundtable in Brüssel ihren ersten gemeinsamen Appell an die politischen Entscheidungsträger gerichtet.



Nach Ansicht der Industriekoalition sind in erster Linie verstärkte Investitionen in die Lade- und Betankungsinfrastruktur für alternativ angetriebene Pkw, Transporter, Lkw und Busse dringend erforderlich. Die EU muss daher sowohl für die öffentliche als auch für die private Infrastruktur höhere Ziele setzen, als in den Vorschlägen der Europäischen Kommission zur Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) und zur Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) vorgesehen ist.

Um Lade- und Wasserstofftankstellen in der Anlaufphase von Elektrofahrzeugen wirtschaftlich rentabel zu machen, sind öffentliche Unterstützung, finanzielle Anreize, Kofinanzierung und verbindliche Ziele erforderlich. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass in der gesamten EU rasch ein Mindestinfrastrukturnetz zur Verfügung steht, sagen die Mitunterzeichner. Öffentliche Maßnahmen sind jetzt für einen begrenzten Zeitraum erforderlich, insbesondere in Gebieten, in denen die Einführung langsamer verläuft.