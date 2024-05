„Wir haben den Anspruch, die Nummer eins in der grünen Logistik zu sein. Der Einsatz der Volta Zero Trucks im innerstädtischen Verkehr ist eine Revolution und ein wichtiger Meilenstein für die Erreichung dieses Ziels, da wir damit belegen können, dass ein Transport mit Null Emissionen im innerstädtischen Bereich möglich ist“, sagt Mag. Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa. Der Volta Zero ist der erste Lkw seiner Art und wird in den europäischen Terminals von DB Schenker eingesetzt, um Waren von den Verteilerzentren in die Innenstädte und umliegenden Stadtgebiete zu transportieren. Der vollelektrische Antrieb ermöglicht eine emissionsfreie und effiziente Zustellung auf der „letzten Meile“. DB Schenker und Volta Trucks arbeiteten bei der Konzeption des Fahrzeugs eng zusammen, wobei laufend Feedback der Fahrer eingeholt wurde und in die Optimierung des Fahrzeugs eingeflossen ist. Resultat ist ein revolutionäres, vollelektrisches und sicherheitsoptimiertes Fahrzeug, das die lokalen Emissionen auf null reduziert. Zusätzlich wird durch ein Rundumsichtfeld und einer viel niedrigeren Sitzhöhe als bei einem herkömmlichen Lkw die Sicherheit für den Fahrer sowie für andere Verkehrsteilnehmer maßgeblich erhöht.