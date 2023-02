Dank einer technisch lückenlosen Begleitung bekommen die Unternehmen nach den vier Wochen eine vollständige Dokumentation des Demoeinsatzes. „Für die Interessenten wie auch für uns wird es sehr interessant werden, wie sich das Fahrzeug bewährt hat und an welchen Stellschrauben bei der Konfiguration man bei Bedarf noch drehen kann“, erklärt Petar Ivanovic. An den Start geht der Renault Trucks D Wide z. B. mit vier Batterien, die jeweils 66 kWh leisten. In der Praxis sind damit Reichweiten zwischen 150 und 220 Kilometer realistisch. Abhängig davon, ob das Kühlaggregat des Lkw in Betrieb ist, oder nicht. Erfordert renault-trucks.at das angedachte Einsatzprofil statt eines 26-Tonnes nur einen 16-Tonner, so hat dieser sechs statt vier Batterien mit einer Leistung von jeweils 66 kWh an Board. „In diesem Fall sprechen wir dann schon von Reichweiten im Großraum von 300 Kilometer.“