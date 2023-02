Die für heuer geplante Vollsperre des Arlbergtunnels wird deshalb verschoben. Der Grund dafür: Aufgrund der Marktlage, Lieferschwierigkeiten bei Materialien sowie Facharbeiterengpässe kann nicht garantiert werden, dass der Tunnel rechtzeitig vor dem Winter 2022/2023 wieder geöffnet werden kann.

„Der Tunnel spielt gerade im Winter eine unfassbar wichtige Rolle und muss zu 100 Prozent vor den Schneefällen am Arlberg zur Verfügung stehen. Die neuesten Entwicklungen zeigen jedoch, dass die Risiken, diesen Endtermin zuverlässig zu halten, sich deutlich erhöht haben. In Abstimmung mit allen Partnern, den Bundesländern und Verkehrsträgern haben wir uns deshalb entschlossen, die Sperre von 2022 auf 2024 zu verschieben. Wir gehen davon aus, dass sich die Marktlage verbessert und wir durch mehr Stabilität bei Lieferungen und Leistungen die Sperrzeiten einhalten können“, erläutert Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH.

„Die Sanierung ist wesentlich und notwendig, damit wir im längsten Straßentunnel Österreichs die Verkehrssicherheit gewährleisten. Die Fahrbahn steht dabei im Fokus, weil sie nach knapp 44 Jahren im Betrieb umfassend erneuert muss. Wegen der Verschiebung setzen wir noch heuer punktuelle Maßnahmen wie etwa Verbesserung der Griffigkeit bis zum Beginn der Arbeiten 2023“, so Stefan Siegele, Geschäftsführer der Asfinag Alpenstraßen GmbH.

Die Sanierung der 14 Kilometer langen Fahrbahn, die Erneuerung der Beschichtung sowie die weitere Verbesserung der technologischen Ausrüstung bedeuten, dass gerade diese Sanierung eine große Herausforderung ist. Die geplanten Sperrzeiten folgen grundsätzlich schon einem sportlichen Zeitplan, zusätzliche Verzögerungen können aus Sicht der Asfinag nicht verantwortet werden.