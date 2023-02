Die 28 ist traditionell die zweite Startnummer der Schwabentruck-Boliden, mit der auch Emma Mäkinen auf dem Nürburgring an den Start geht. Die Studentin macht sich demnächst mit dem Iveco S-Way R Renntruck auf dem Steilkurvenoval der Iveco Magirus AG im Ulmer Donautal bekannt. Die ersten Runden auf einer Rennstrecke wird sie auf dem Motodrom im tschechischen Most drehen. Dort finden üblicherweise die Testfahrten vor Saisonbeginn statt.

„Ich freue mich darauf, in Most zusammen mit den Bullen von Iveco, also mit Steffi vom Team Schwabentruck sowie mit Jochen und Lukas vom Team Hahn Racing, viele Runden zu drehen, Tipps von ihnen zu erhalten und mich mit dem Iveco Renntruck weiter vertraut zu machen“, sagt Emma Mäkinen. „Nur so kann ich dann beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring zeigen, welche Kraft und Leidenschaft im Iveco S-Way R und in mir stecken.“

Wilfried Schmid vom Team Schwabentruck sieht die Förderung junger Talente als zentralen Punkt bei der Verpflichtung der Gaststarterin: „Wenn wir im Truck Racing aktive Zukunftssicherung betreiben wollen, müssen wir junge Talente fördern, ihnen Freiräume schaffen und die Gelegenheit geben, den Sport kennenzulernen und sich auszuprobieren. Jochen Hahn gibt seine langjährige Erfahrung an Lukas weiter, ebenso wird Steffi Halm ihre neue Teamkollegin Emma unterstützen und ihr helfen, sich im und mit dem Renntruck zurechtzufinden.“