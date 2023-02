Petit Forestier will die Praxistauglichkeit eines rein elektrisch betriebenen Kühlfahrzeuges im täglichen Arbeitseinsatz zu erforschen – man plant alltägliche Einsätze im Zustellverkehr im Großraum Wien und Graz. „Die letzte Meile im Kühlverkehr ganz ohne Emissionen darstellen zu können, klingt vielversprechend. Jetzt freuen wir uns darauf, diese Möglichkeit gemeinsam mit unseren Kunden im abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu erproben“, sagt Alexis Lardiere, Petit-Forestier-Countrymanager für Österreich. Im Mittelpunkt des Versuchs steht ein Renault Truck E-Tech Master. Mit seinen Batteriekapazitäten von 33 bzw. 52 kWh sind Reichweiten von 120 bzw. gut 170 km darstellbar. Das Besondere an dem wendigen Verteilerfahrzeug: Auch die Energieversorgung des Kühlaufbaus ist rein elektrisch, damit kommt der 3,5-Tonner vollkommen ohne fossile Energieträger aus.



Die kompakte Batterie für das Kühlaggregat ist unter dem Beifahrersitz platziert. Das Aggregat funktioniert autark, ist also unabhängig von der Fahrzeugbatterie und hält die gewünschte Temperatur für bis zu acht Stunden. Der Zeitplan des Pilotprojekts sieht probeweise Kundeneinsätze bis Ende 2022 vor, ab 2023 wird das Fahrzeug dann langfristig an einen Kunden von Petit Forestier vermietet. Der Kühlkoffer des Elektromobils stammt vom französischen Fahrzeugbauer Lecapitaine, ein Tochterunternehmens von Petit Forestier. Bei einer maximalen Nutzlast von 905 kg und einem Ladevolumen von maximal 11,1 m3 ist der Aufbau thermisch fit für Temperaturen von bis zu –20 °C. Je nach Einsatzprofil kann er mit einer Seitentüre, klappbaren Regalen oder einem umsetzbaren Zwischenboden optimal an die gewünschten Erfordernisse angepasst werden.



Hinweis zur Ladezeit: Dank dem verbauten 22-kW-Gleichstromladegerät beim Renault Trucks Master E-Tech 52 kWh lassen sich die Batterien auch an öffentlichen Ladestationen in nur zwei Stunden auf 80 % ihrer Kapazität aufladen. Wer seinen Elektro-Master vorrangig lieber in den eigenen vier (Firmen)-Wänden laden möchte, bekommt von Renault Trucks praxisorientierte Unterstützung, um die optimale Ladelösung umsetzen zu können.