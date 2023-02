Diese neu entwickelte elektrohydraulische Lenkung berechnet kontinuierlich den optimalen Lenkwinkel für die gelenkte Vorlaufachse, basierend auf Geschwindigkeit und Radstand und gewährleistet so eine sehr präzise Lenkung. Der Wendekreis der Sattelzugmaschinen- und Lkw-Fahrgestelle wurde um zwölf Prozent reduziert, was zu optimaler Manövrierbarkeit führt. Bei Geschwindigkeiten über 45 km/h rastet die neue elektrohydraulisch gelenkte Vorlaufachse in der Geradeausstellung ein – damit ist eine maximale Fahrzeugstabilität gewährleistet. Die komplett neu gestaltete Aufhängung, Führung und Hub der neuen elektrohydraulisch gelenkten Vorlaufachse tragen zu höchstem Fahrerkomfort bei.



Darüber hinaus benötigen die Komponenten des neuen Systems weniger Platz auf dem Fahrgestell, was bei einer Sattelzugmaschine um bis zu 40 Prozent größere Kraftstofftanks ermöglicht. Die Kraftstoffkapazität von 900 Litern beim XD, XF, XG und XG begünstigt eine weitere Senkung der Betriebskosten, weil nämlich dort getankt werden kann, wo die Kraftstoffpreise am niedrigsten sind.