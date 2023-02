Dr. Dominic Fertig, Physiker und Experte für Batterie-Recycling bei Novum Engineering hat die Konzeption eines Entwurfs für den Batteriepass selbst begleitet. „Die Batterien von E-Autos sind heute je nach Hersteller und Modell komplett unterschiedlich. In Hinblick auf das Recycling bedeutet das eine enorme Herausforderung“, erklärt Fertig. Für Recyclingunternehmen ist das Batteriepaket deshalb eine Blackbox. Niemand weiß genau, was verbaut wurde, ob die Batterie möglicherweise defekt ist und deshalb vielleicht sogar explodiert oder nochmals wiederverwendet werden kann. Eine Automatisierung des Recycling-Prozesses sei dadurch nicht möglich. „Mit dem Trend zur E-Mobilität werden diese Batterien immer mehr. Schon heute stapeln sich gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien in den Lagern der Hersteller von E-Autos. Das heißt, hier rollt eine riesige Welle an Fragen und Problemen auf uns zu“, so der Experte.

Mit dem Batteriepass sollen Recycling-Unternehmen ein Instrument erhalten, um Inhaltsstoffe und Zustand einer Batterie rasch erfassen zu können. Für die Hersteller könnte außerdem ein Anreiz geschaffen werden, ihre Batterien zu vereinheitlichen.