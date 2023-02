Der bisherige Kaposi-Standort in Grafenstein wurde den Anforderungen schnell nicht mehr gerecht: „Wir starteten mit einem Team von elf Personen – und sind in nur fünf Jahren auf 27 gewachsen“, berichten Arno Grün und Peter Jagersberger, Geschäftsführer Kaposi. „Um das Wachstum nicht zu bremsen, bestand schon länger der Plan, selbst zu bauen und damit den Betrieb zu vergrößern.“



Der neue Standort für Vertrieb und Service von Mercedes-Benz Trucks und Vans in Poggersdorf ist nur 500 Meter vom bisherigen entfernt und liegt verkehrsgünstig an der A2-Südautobahn und der Packer Bundesstraße B70. Auf einer Fläche von ca. 14.300 Quadratmetern entstand ein zukunftsorientierter Neubau in modernster Mercedes-Benz-Architektur. „Der neue Betrieb wurde als einer der ersten mit den aktuellen Mar2020-Standards ausgestattet und ist ein Vorzeigeunternehmen in der Mercedes-Benz-Organisation,“ sagt Florian Edtmayer, Geschäftsführer Mercedes-Benz Trucks Österreich. Das Investitionsvolumen beträgt 6,8 Millionen Euro, die Fertigstellung erfolgte nur knapp ein Jahr nach dem Spatenstich.



Die Planung des neuen Betriebes erfolgte nach modernsten Gesichtspunkten und ist speziell an die Bedürfnisse von Nutzfahrzeugkunden angepasst: Weite Schleppkurven für Lkw, umfangreiche Stellflächen für Transporterkunden sowie großzügige Vordächer, um auch bei schlechtem Wetter Kunden optimal betreuen zu können. Im Vertriebsbereich gibt ein großzügiger Schauraum Einblick in die Mercedes-Benz Van Produktpalette. Im Servicebereich stehen sechs Van Arbeitsplätze, drei Durchfahrtsstände für Trucks, eine Prüfstraße inklusive Bremsenprüfstand, eine moderne Spenglerei und Lackiererei sowie viele weitere Details zur Verfügung. Kellergeschoss und Tiefgarage werden durch eine überdachte Rampe erschlossen und bieten enorme Lagerkapazitäten für Fahrzeuge, Ersatzteile und Reifen. „Gemeinsam mit unserem hervorragenden Team und der tollen Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks und Mercedes-Benz Vans sind wir bestens auf die Zukunft vorbereitet und sind als verlässlicher Partner unserer Kunden bestens aufgestellt,“ betont Christian Ortner, Geschäftsführer Kaposi.