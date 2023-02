Ausgezeichnet wurden Mitarbeiter der Kuhn-Baumaschinen GmbH und Kuhn-Holding GmbH für ihre Betriebszugehörigkeit ab zehn Jahren. Großen Applaus erhielten dabei auch die jüngsten Gäste des Abends: Den Lehrlingen wurde besonders für ihren Fleiß & Ehrgeiz Anerkennung gezollt. Alle zehn Lehrlinge der Kuhn-Baumaschinen GmbH bekamen an diesem Abend viel Beifall für ihr Engagement, ihren Fleiß und Ehrgeiz. Die Bedeutung des engagierten, aber auch zufriedenen Nachwuchses hebt Stefan Kuhn, daher besonders hervor und freut sich: „Unsere Lehrlinge sind der Grundstein für den langfristigen Unternehmenserfolg. Die einzigartige Service-Qualität und das umfangreiche Know-how unserer Mitarbeiter hebt uns vom Mitbewerb ab und trägt damit erheblich zur Sicherung unserer Marktanteile bei. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir in unseren Lehrlingen engagierte und fleißige Mitarbeiter gefunden haben und hoffen, dass wir sie später auch bei Jubiläen wieder ehren dürfen.“ Das Unternehmen Kuhn lebt das geflügelte Wort vom „Menschen im Mittelpunkt“. Es ist Teil der Firmenphilosophie, dass man für die Zufriedenheit der Mitarbeiter sorgt. Ein familiäres Betriebsklima und die enge Bindung an das Unternehmen sind daher für Kuhn von großer Bedeutung. Deshalb bedankt sich das Unternehmen regelmäßig bei seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre langjährige Treue. Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier wurden insgesamt zehn Mitarbeiter, die auf eine Unternehmenszugehörigkeit zwischen zehn und 25 Jahren zurückblicken, ausgezeichnet.