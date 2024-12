Im Rahmen der neuen Mobilitätspartnerschaft von ÖAMTC, Raiffeisen und Siemens werden in einem ersten Schritt bestehende und anschließend neu errichtete Ladestationen in die Raiffeisen Energiegenossenschaften integriert. Von den Raiffeisen Energiegenossenschaften produzierter, überschüssiger Strom wird direkt vor Ort an den Ladestationen verwertet. Das soll die regionale Energienutzung stärken und die Effizienz der lokalen Stromerzeugung maximieren.

„Das Burgenland mit seinen flächendeckenden Energiegenossenschaften ist der ideale Startpunkt für diese innovative Mobilitätspartnerschaft", kommentiert Eva Fugger, Raiffeisen Burgenland Generaldirektor-Stellvertreterin. "Was hier gemeinsam mit ÖAMTC und Siemens entsteht, ist mehr als nur eine E-Ladeinfrastruktur. Es ist ein zukunftsweisendes Modell für ganz Österreich."

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner ergänzt: „Man kann noch so schöne Pläne auf europäischer Ebene machen, wenn die Kommunen nicht gemeinsam handeln, wird es nicht gelingen. Deswegen nehmen wir in Eisenstadt den Klimaschutz seit vielen Jahren selbst in die Hand: Mit vielen kompetenten Partnern und unterschiedlichen Projekten – vom eigenen Mikro-Öffi-System über die strategische, nachhaltige Stadtplanung bis hin zur Energiegenossenschaft."