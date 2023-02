Durch diese umweltfreundliche Paket-Zustellung werden nicht nur CO2-Emissionen vermieden, es ergibt sich auch ein weiterer Vorteil: Vor allem für die Empfängerinnen und Empfänger, die innerhalb der Fußgängerzone beliefert werden. Für das Lastenfahrrad gibt es keine zeitliche Beschränkung für das Befahren der Fußgängerzone - und somit für die Zustellung. DPD Österreich stellt Pakete auch in Wien – in der Seestadt Aspern, in Bregenz und in St. Pölten per Lastenfahrrad zu. Gemeinsam haben die Fahrrad-Zusteller bisher die Strecke Österreich-Australien und retour zurückgelegt.