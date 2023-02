Dass ZF in das neue System die Orchestrierungslösung von Bestmile integrieren konnte, stellt einen technologischen Meilenstein dar. Orchestrierungsdienste spielen im Rahmen der ZF-Strategie, Mobility as a Service (MaaS) zu realisieren, eine entscheidende Rolle.

Da schätzungsweise über 25 Prozent der Frachtfahrten noch immer Leerfahrten sind, hat Scalar das Potenzial, die Flotteneffizienz zu verbessern, indem es Fahrten zusammenlegt, Routen je nach Bedarf dynamisch anpasst und optimiert und technische Barrieren – etwa wenn es um die Information der Empfänger oder Endkunden in Echtzeit geht – abbaut. Scalar kann auch bei der Auswahl der kraftstoffeffizientesten und umweltfreundlichsten Strecke unterstützen, dies steigert die Nachhaltigkeit des Flottenbetriebs und senkt die Gesamtbetriebskosten.