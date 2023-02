„Die zusätzliche CO2-Bepreisung in der Höhe von 30 Euro je Tonne wird ab Juli 2022 das Tanken weiter verteuern“, hält Nikola Junick, Verkehrswirtschaftsexpertin des ÖAMTC fest. „Dann werden die Preise an den Zapfsäulen um 7,7 Cent je Liter Super bzw. um 8,8 Cent je Liter Diesel steigen.“ Wenn es ansonsten beim aktuellen Preisniveau bleibt, wird der Liter Sprit dann fast 1,6 Euro je Liter kosten. „Die Regierung ist daher gefordert, die aktuellen Preissteigerungen abzufedern und auch die Zusatzbelastung ab Juli zumindest zu reduzieren. Zwar ist ein Preisstabilitätsmechanismus vorgesehen – dieser wirkt allerdings erst für die geplanten Erhöhungen ab 2023.“ Aufgrund der aktuellen Preissituation wird die CO 2 -Bepreisung 2023 voraussichtlich 32,5 Euro anstatt 35 Euro je Tonne CO 2 ausmachen. „Umgelegt auf den Liter Sprit heißt das, dass die Mehrbelastung um nicht einmal einen Cent reduziert wird“, so Junick.