In Zukunft kann der Reifen vernetzt werden und eine Vielzahl der Reifeneigenschaften kontrollieren. Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Effizienz zu steigern, indem der ideale Druck sowie die Reifenbeschaffenheit aufrechterhalten wird. Die Vernetzung hilft bei der Entscheidung, ob oder wann ein Reifen erneuert werden sollte, und kann dadurch zur Kreislaufwirtschaft und zur Steigerung der Effizienz beitragen. Der Lkw-Reifen steht im Einklang mit Goodyears Versprechen, verstärkt nachhaltige Materialien zu verwenden. Ein nachhaltiger Reifen, der einen geringen Rollwiderstand aufweist, vollständig runderneuerbar ist und mit der Goodyear Total Mobility Lösung zur Reifenkontrolle vernetzt werden kann, hat zudem das Potenzial, zur Emissionsreduktion beizutragen. Goodyear Total Mobility ist ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, das die gesamte Palette an Premium-Nutzfahrzeugreifen, Lösungen und Services sowie mehr als 2.000 Servicestandorte in Europa umfasst.



Grégory Boucharlat, Vice President Commercial Europe: "Die Entwicklung unseres integrierten Angebots an Produkten und Mobilitätslösungen unter dem Dach von Goodyear Total Mobility kann unsere Kunden auf dem anspruchsvollen Transportmarkt weiter unterstützen und ihnen helfen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Goodyear setzt sich für die Entwicklung von Produkten und Lösungen ein, die dazu beitragen, Lkw-Flotten wettbewerbsfähiger, effizienter und nachhaltiger zu machen." Das Konzept von Goodyear Total Mobility steht im Einklang mit den Erwartungen und Herausforderungen, denen sich die Transportindustrie in Europa gegenübersieht. Die kürzlich durchgeführte Sustainable Reality Survey, an der über 1.400 Vertreter der Transportbranche teilgenommen haben, bestätigt, dass die Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Zukunft wichtig für die Logistikindustrie ist. Goodyear Total Mobility und das Konzept zur Entwicklung eines Lkw-Reifens aus nachhaltigen Materialien sollen Transportunternehmen dabei unterstützen, diese Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen.