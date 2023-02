Aus sattsam bekannten Gründen hat die alle zwei Jahre stattfindende Hausmesse der LIS Logistische Informationssysteme AG zuletzt abgesagt werden müssen. Dieses Jahr aber ist es wieder so weit: Am 11. Mai 2022 ist sie bei freiem Eintritt von 9 bis 16 Uhr im Ballenlager in Greven wieder geöffnet.



Zusätzlich zu Anbietern von Telematiklösungen werden erstmals auch andere Akteure der Logistikbranche an der Messe teilnehmen. Insgesamt 40 Unternehmen – von TMS- und OCR- Software-Entwicklern über Frachtenbörsen und Beratungsfirmen bis hin zu Automobilzulieferern – werden ihre Produkte und Leistungen in dem zum Kulturzentrum umgebauten ehemaligen Industriegebäude präsentieren.



„Die technologische Entwicklung und die Digitalisierung haben in den vergangenen Jahren bahnbrechende Neuerungen für die Logistikbranche gebracht. Über den jeweils aktuellen Stand der Technik können sich Interessierte auf der T-Matik umfassend informieren“, sagt Magnus Wagner, Vorstand der LIS. War bislang die Rede von Deutschlands größter Telematik-Messe, können die Besucher der kommenden Veranstaltung viele weitere Aussteller aus der Welt der Logistik erwarten. „Wir freuen uns sehr und sind auch ein bisschen stolz, dass sich unsere Hausmesse im Laufe der vergangenen Jahre zu einer der bedeutendsten Fachveranstaltungen der Branche entwickelt hat“, so Wagner.