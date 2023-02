Die technische Besonderheit des zukunftsweisenden Elektro-Lkw, der 2024 sein Marktdebüt feiern wird, ist seine Vorbereitung für künftiges Megawatt-Laden. ABB E-mobility, führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, will die Megawatt-Ladetechnologie in den nächsten drei Jahren zur Marktreife bringen – und eine Einsatztauglichkeit für den schweren Lkw-Fernverkehr mit Tagesreichweiten zwischen 600 und 800 Kilometern sicherstellen. Beide Unternehmen bekennen sich zur Elektromobilität und zeigen, dass die Industrie bereit ist, die Politik allerdings muss die Rahmenbedingungen für den emissionsfreien Straßengüterverkehr schaffen.



Gelegentlich der Berliner Probefahrt mit dem Verkehrsminister sagte Alexander Vlaskamp, Vorstandsvorsitzender von MAN Truck & Bus, sehr deutlich: „Der beschleunigte Ausbau der Ladeinfrastruktur ist die einzige Möglichkeit, die Verkehrswende herbeizuführen und die Klimaziele zu erreichen. Als Teil der Traton Group engagieren wir uns daher auch selbst bereits in einem Joint Venture mit Industriepartnern für Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Hochleistungsladenetzes mit europaweit mindestens 1.700 Ökostrom-Ladepunkten als Ziel.“ Die Gründe, warum man bei MAN für zukünftige CO 2 -freie Nutzfahrzeugflotten auf batterieelektrische Antriebsstränge setzt, seien eine niedrige Betriebskosten und die beste Energiebilanz, fügte Vlaskamp hinzu.