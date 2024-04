Die Teilnehmer/innen konnten vor Ort direkt Gespräche mit Recruiter/innen führen, sich auf offene Stellen bewerben oder ein Bewerbungsgespräch vereinbaren sowie Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten im Logistikbereich einholen. Mitarbeiter/innen des ÖIF unterstützten die Teilnehmer/innen vor Ort mit CV-Checks dabei, ihre Bewerbungsunterlagen zu verbessern, und informierten vor Ort über berufsbegleitende und zeit- und ortsunabhängige Deutschlernmöglichkeiten für berufstätige Zuwander/innen. Die vom ÖIF in ganz Österreich durchgeführten Karriereplattformen bringen Unternehmen und arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen zusammen. Betriebe, die auf der Suche nach Arbeitskräften sind, stellen im Rahmen der Karriereplattformen ihre Beschäftigungsmöglichkeiten direkt bei ihren Unternehmen oder bei Deutschkursinstituten arbeitsuchenden Zuwander/innen vor. Teilnehmer/innen können Gespräche mit Arbeitgebern und Recruiter/innen führen und sich direkt vor Ort für offene Stellen bewerben. Über 7.500 Flüchtlinge und ukrainische Vertriebene haben bisher an 80 ÖIF-Karriereplattformen in ganz Österreich teilgenommen, beispielsweise gemeinsam mit IKEA, Post AG, Lidl und REWE. Vor dem Hintergrund des hohen Arbeitskräftemangels setzt die ÖIF-Karriereplattform einen Schwerpunkt auf Berufe im Pflege- und Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in der Hotellerie und im Tourismus sowie im Logistikbereich.

Mehr Informationen unter www.karriereplattform.at