MD Pneu s.r.o. mit Sitz in Tábor, Tschechische Republik, wurde mit dem TruckForce Service Excellence Award für seine Aktivitäten im Rahmen von Goodyear FleetOnlineSolutions (FOS) und die Unterstützung führender Flottenkunden bei der Umsetzung des Goodyear Total Mobility Wertversprechens ausgezeichnet.



Salco mit Sitz in Spanien ist ein Vulco-Partner in der Region Galicien in Spanien. Das Unternehmen wurde für seine herausragenden Leistungen in den letzten Jahren ausgezeichnet und verfügt über neun Werkstätten und 16 Transporter, die für Goodyear ServiceLine24 arbeiten.



Als weiterer Partner wird G.D. Gomme Officina Mobile für sein großes Engagement für Goodyear ServiceLine24 und seine engagierten Mitarbeiter ausgezeichnet. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen City 1st Tyres schließlich wurde im ersten Quartal für die 80-prozentige Nutzung von Goodyear eJob an den sieben Standorten der Gruppe ausgezeichnet, was ein beträchtliches Wachstum und einen der höchsten Prozentsätze in Großbritannien darstellt.