In diesem Jahr haben die europäischen Nutzfahrzeugwerkstätten zum Jahresende besonders viel zu tun. Denn wie im EU Mobilitätspaket I festgelegt, kommt zum Jahreswechsel 2024/2025 eine wichtige Frist auf viele Flottenbetreiber zu: Alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit analogen oder digitalen Fahrtenschreibern der ersten Generation, die im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt werden, müssen bis spätestens 31. Dezember 2024 auf den neuen intelligenten Tachographen der zweiten Generation und zweiten Version umgerüstet sein. Betroffen sind damit alle älteren analogen und digitalen Geräte – außer der intelligente Tachograph der ersten Version (G2/V1) wie zum Beispiel der VDO DTCO 4.0.



Obwohl die Umrüstfrist unaufhaltsam auf Flottenbetreiber zukommt, schieben viele Unternehmen diese unliebsame Pflicht immer noch vor sich her. Durch verschiedene nationale Ausnahmen und Übergangsregelungen herrschte lange Unklarheit darüber, für welche Fahrzeuge in welchem Land welche Deadline gilt. Die EU-Kommission hatte aber früh deutlich gemacht, dass es keine Verzögerung dieses Gesetzes geben wird: Die Mitteilung vom März 2024 an die Mitgliedstaaten „Note for the attention of the Members of the Committee on Road Transport“ enthielt die klare Empfehlung, die regelmäßige Tachographenprüfung zu nutzen, um nachzurüsten.