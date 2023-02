Der Schweizer E-Mobilitätsspezialist Designwerk Technologies AG erweitert seine Geschäftsleitung und stärkt das Vertriebs- und Produktionsteam am Standort Winterthur. Thomas Rücker startet zum 13. Februar in der neu geschaffenen Position Gesamtleiter E-Lkw Sales, Sales Engineering, Vertriebsinnendienst und Aftersales. In dieser Rolle wird der gebürtige Schweizer die Expansion der E-Lkw in Europa vorantreiben und gleichzeitig den Bereich Aftersales-Services leiten.

Thomas Rücker verfügt über langjährige Vertriebserfahrung – unter anderem bei General Motors und Iveco Schweiz. Diese führte er zuletzt als Managing Director. „Wir freuen uns, Thomas Rücker als neues Mitglied der Designwerk Familie und in der Geschäftsleitung willkommen zu heissen. Wir werden unser Wachstum durch die Expansion in weiteren Ländern fortsetzen“, sagt Adrian Melliger, CEO und Mitinhaber der Designwerk Technologies AG.