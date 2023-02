Volta hat seinen vollelektrischen Zero Truck bereits in Vorführungen geladenen Gästen vorgestellt, die IAA Transportation ist sozusagen ein Going-Public, eine erste öffentliche Vorstellung des Fahrzeugs bei einem wichtigen Branchentreff. In Halle H20 an Stand B18 stellt man einen straßentauglichen Designvalidierungs-Prototyp des Volta Zero in einer nachhaltigen Innenstadtumgebung vor. Im Rahmen von Fahrzeugdemos können Besucher und Kunden den Prototyp dabei genauer unter die Lupe nehmen. Fachleute von Volta Trucks werden alle Fragen zum Fahrzeug, zum neuartigen Truck-as-a-Service-Modell sowie zur Ladeinfrastruktur beantworten. Sie informieren zudem über verschiedene Subventionen und Kaufanreize, die es in den europäischen Märkten für den Umstieg auf eine emissionsfreie Fahrzeugflotte gibt.



Essa Al-Saleh, Chief Executive Officer von Volta Trucks, erklärte: „Deutschland ist ein extrem wichtiger Markt für Volta Trucks – und natürlich für die Automobilbranche allgemein. Wir sehen in Deutschland erhebliches kommerzielles Potenzial für unseren vollelektrischen Volta Zero. Das liegt unter anderem an der fortschrittlichen Einstellung der deutschen Fuhrparkbesitzer sowie an den großzügigen Subventionen und Fördermitteln der Regierung für einen Übergang zu emissionsfreien Nutzfahrzeugen. Ich freue mich darauf, Besucher, Interessenten und unsere Kunden auf der Messe zu treffen und ihnen unseren Designvalidierungs-Prototyp im Fahrerlebniszentrum der Veranstaltung vorzustellen.“ Noch in diesem Jahr sollen dem Vernehmen nach Fahrzeugtests im Praxisalltag und bei Kunden beginnen und bald darauf auch die Produktion von Kundenfahrzeugen starten.