In Kooperation mit dem deutschen Importeur Indimo, importiert das Unternehmen rund um die Gründer Maximilian Mader und Michael Punzet ab sofort den neuen NME Cargo Van, basierend auf einem Leicht-Lkw von DFSK – die light Truck Division von DFM (Dongfeng), dem weltweit zweitgrößten Lkw-Hersteller. Umgebaut wird er bei Lagermax in Österreich, wo ihm ein europäisches "finish" verpasst wird. So wie eine Hohlraumversiegelung oder auch ein Unterbodenschutz. Auch erhältlich als 4-Sitzer – perfekt für Facility Manager. Im zweiten Quartal folgt der NME Carrier, ein Pritschenmodell für beispielsweise Bauunternehmer oder auch Kommunen. Der Cargo Van bietet im Übrigen ein Ladevolumen von 4,8 m2, nimmt bis zu 1.000 Kilogramm Zuladung auf und die Batteriekapazität beträgt 41 kWh. Die Dauerleistung liegt bei 30 kW, die maximale bei 60 kW. Hinsichtlich der Reichweite liegt diese in der Praxis bei rund 180 Kilometer. Auch der Preis ist heiß, denn inklusive einer reichhaltigen Serienausstattung kommt der Neue auf netto 18.550 Euro inklusive Mobilitätsbonus.