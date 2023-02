Auszeichnung : Der “International Van of the Year” Award geht an…

…den innovativen VW ID.Buzz Cargo. Im Zuge der IAA Transportation am 19.9.2022 in Hannover, übergab Jarlath Sweeney, Vorsitzender der IVOTY, die Trophäe für den „International Van of the Year 2023“ an Dr. Carsten Intra, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Commercial Vehicles.