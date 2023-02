Die hylane GmbH ist seit 2021 ein Tochterunternehmen des Versicherers DEVK und auf die Bereitstellung umfassender Wasserstofflösungen im Logistiksektor spezialisiert. Die Flotte umfasst aktuell 44 Lkw unterschiedlicher Hersteller und wird an Kunden mit verschiedenen Einsatzprofilen in ganz Deutschland vermietet.



„Wir freuen uns, dass Dekra bei diesem spannenden Vorhaben zum einen seine technische Expertise einbringen und gleichzeitig weitere Erfahrungen mit unterschiedlichen Ansätzen der Brennstoffzellen-Technologie sammeln kann“, sagt Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH und Leiter der Dekra-Region Deutschland. „Unsere Kolleginnen und Kollegen werden die Fahrzeuge jeweils vor Ort in den Einsatzregionen der Mietkunden mit den jeweils anfallenden Expertendienstleistungen begleiten – und zwar über den gesamten Lebenszyklus, von der Auslieferung bis zur Ausmusterung irgendwann in der Zukunft.“



Neben der Auslieferungsprüfung werden die Sachverständigen jeweils die Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung durchführen, bei Bedarf Zustandsberichte und Gutachten erstellen. „Mit Dekra haben wir einen Partner gefunden, der uns bei der Umsetzung klimafreundlicher Mobilität ideal unterstützt“, sagt hylane-Geschäftsführerin Sara Schiffer. hylane ist im Zuge der Partnerschaft auch Mitglied im Dekra e.V. geworden.



Nota bene: Die Wasserstoff-Vermietflotte von hylane wird von der Bundesregierung gefördert. Die Differenz bei den Anschaffungskosten im Vergleich zu Diesel-Lkw wird dadurch zu 80 Prozent abgedeckt. Die Gelder aus der Förderung werden 1:1 dazu genutzt, die Mietraten für die angebotenen Fahrzeuge zu reduzieren, so dass hylane entsprechend attraktive Mietpreise anbieten kann. Die ersten Fahrzeuge werden noch in diesem Jahr an die hylane-Kunden übergeben.