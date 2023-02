Mit dem eActros erweitert DB Schenker seine nachhaltige Flotte um ein weiteres Fahrzeugmodell und geht einen weiteren Schritt zur klimaneutralen Logistik im Verteilerverkehr. Die Basis für den Einsatz des Mercedes Benz eActros wurde bereits im Jahr 2020 geschaffen. Damals wurde in Leipzig die CO2-neutrale Auslieferung in der Innenstadt mit einem Vor-Serienmodell des eActros erfolgreich getestet. Mit einer Reichweite von rund 200 Kilometern konnte das E-Nutzfahrzeug alle Tagestouren erfolgreich und ohne notwendige Stopps zum Nachladen bewältigen. Die Batterien wurden über Nacht an einer betriebseigenen Ladestation aufgeladen. Darüber hinaus hat das Logistikunternehmen schon seit über einem Jahr mehr als 40 Fuso eCanter in elf europäischen Ländern im Praxiseinsatz, darunter Deutschland, Frankreich, Finnland, Italien und Spanien.



"Als Vorreiter von innovativen Transportlösungen mit einem konzernweiten Fuhrpark von mehr als 30.000 Fahrzeugen haben wir uns bei DB Schenker das Ziel gesetzt, weltweit der führende Anbieter grüner Logistik zu werden. Denn hinter unserem Erfolg stehen nicht nur unsere zuverlässigen Logistikdienstleistungen, sondern auch unser soziales Engagement und ökologische Lösungsbeiträge. Voraussetzung hierfür ist der richtige Fahrzeugmix mit alternativen Antrieben. Der leichte Fuso eCanter hat seine Alltagstauglichkeit bei uns bereits in verschiedenen Städten bewiesen. Nun sind wir gespannt, wie sich der eActros schlagen wird. Als Marktführer für Landtransporte in Europa kommt uns eine besondere Verantwortung zu, hier die Vorreiterrolle zu übernehmen", sagt Wolfgang Janda, Executive Vice President, Head of Network & Line Haul Management bei DB Schenker.

"Bei der Entwicklung des eActros haben wir eng mit DB Schenker zusammengearbeitet. So sind die Rückmeldungen aus der Betriebspraxis direkt in das Serienprodukt und den dazugehörigen Serviceangeboten eingeflossen. Der eActros ist ein echter Mercedes und das richtige Fahrzeug für eine neue, nachhaltige Ära", ergänzt Karin Rådström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG, verantwortlich für die Regionen Europa und Lateinamerika und die Marke Mercedes-Benz Lkw.