Das Programm dient der Anerkennung von Zulieferern in einer Vielzahl von Kategorien, von der Produktentwicklung über die operative Unterstützung bis hin zur Unternehmensausrichtung. Als Entwicklungspartner unterstützt Goodyear die Hersteller von Zugmaschinen und Anhängern auch bei der zukunftsgerichteten Planung. So sorgt beispielsweise der kürzlich eingeführte Reifen Fuelmax Endurance bei der neuen Lkw-Generation von DAF für einen geringeren Rollwiderstand und trägt dazu bei, die CO 2 -Bilanz des Fahrzeugs um zwei Prozent zu reduzieren. Zudem sind alle Goodyear Reifen für den Straßenverkehr auch für alternative Antriebe wie bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen geeignet.



Goodyear hat darüber hinaus ein umfassendes Total-Mobility-Angebot entwickelt und etabliert, ein ganzheitliches Konzept bestehend aus Reifen, Lösungen und Services; auch das hat zur „Master"-Zertifizierung beigetragen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und entsprechender Lösungen haben DAF und Goodyear ihre Zusammenarbeit von Jahr zu Jahr verstärkt und werden auch weiterhin führende Flotten in ganz Europa dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.



Frank Titz, Managing Director OE Trucks EMEA bei Goodyear, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, diese hohe Auszeichnung von DAF zu erhalten. Wir legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit und können einen Mehrwert für den Kunden schaffen, indem wir seine Ergebnisse verbessern. Die Einstufung in die höchste Kategorie ‚Master‘ von DAF zeigt, wie stark die Partnerschaft ist. Dazu gehört auch, dass wir die DAF Driver Challenge auf unserem Testgelände veranstalten, die Just-in-Time-Belieferung durch unser eigenes Reifenmontagezentrum unterstützen, und durch unser integriertes TPMS DAF-Kunden helfen, die Flottenleistung zu optimieren. Ich möchte sowohl DAF als auch unserem Team herzlich dafür danken, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben.“