Wir fuhren mit Truck und Trailer zweimal dieselbe Strecke auf der österreichischen A1-Westautobahn von Mondsee nach Sattledt und wieder zurück: Einmal war das Heck des Eco-Flex-Trailers abgesenkt, einmal in der normalen Höhe von 280 cm. Die Marschgeschwindigkeit betrug 85 km/h mit einer Bergauf- bzw. Bergabfahrgeschwindigkeit von -4/+4 km/h. Im Gefälle vor einem neuerlichen Anstieg lässt der GPS-Tempomat auch kurzfristig 92 km/h Senkenschwungspitze zu, ohne dass dabei ein Eintrag auf der Fahrerkarte erfolgt.



Der Verkehr war flüssig und es gab keine nennenswerten Behinderungen: Die 13-Liter-Maschine des DAF XG+ lief wie ein Uhrwerk. Dank 480 PS Leistung hatte der Lkw, trotz topographisch anspruchsvoller Strecke, keinerlei Mühe mit unseren knapp 30 Tonnen Gesamtgewicht. Aufgrund der optimalen Geräuschdämmung konnten wir hinter dem Lenkrad außerdem eine eindrucksvolle Ruhe genießen.



Der aerodynamische Einfluss des Trailers machte sich vor allem bei starkem Seiten- und Gegenwind, der uns an diesem Tag teilweise mit Böen von bis zu 26 km/h heftig um die Ohren blies, bemerkbar. Hierbei wirkte sich der Wind nicht nur auf die Geschwindigkeit aus, sondern er sparte auch ordentlich Sprit. Auf die Gesamtstrecke gesehen konnten wir allerding keine Kraftstoffersparnis durch den Eco-Trailer messen, denn bei Rückenwind war der klassische Trailer wiederum im Vorteil. Aus diesem einzelnen Test bei stark windigen Wetterverhältnissen Rückschlüsse auf das Einsparungspotenzial des Trailers insgesamt zu schließen, erschien uns wenig zielführend. Deshalb haben wir die Verbrauchsergebnisse beider Messfahrten in der Tabelle nur als durchschnittliches Gesamtergebnis für Truck und Trailer widergegeben. Nickolay Rashkov, Business Development Director bei Eurospeed in Bulgarien, bestätigte gegenüber TRAKTUELL aber das Einsparungspotenzial des Schmitz Eco-Trailers im Betrieb. „Die größten Vorteile des Eco-Trailers zeigen sich auf langen Strecken ohne Hindernisse wie Autobahnen mit mäßigem bis leichtem Verkehr. Kurvenreiche Straßen mit dichtem Verkehr, die keine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zulassen, reduzieren den Einfluss des Anhängers.“ Wie hoch das Einsparungspotenzial genau ausfällt, ermittelt die Spedition derzeit in einem groß angelegten Feldversuch über einen längeren Zeitraum, das Ergebnis steht noch aus.