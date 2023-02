Die gewölbte Frontscheibe sorgt nicht nur für eine optimale Aerodynamik, die tief liegende untere Kante der Windschutzscheibe ermöglicht außerdem eine sehr gute Direktsicht. Ergänzt wird dies durch ein abgesenktes Armaturenbrett, sodass der Lenker die Straße voll im Blick hat. Um die direkte Sicht auch auf die Beifahrerseite hin noch weiter zu verbessern, gibt es optional auch ein unteres Seitenfenster in der rechten Türe. Diese wird in Kombination mit einem Klappsitz auf der Beifahrerseite geliefert, damit der Fahrer ungehindert auf die Straße blicken kann. Fahrradfahrer, die zum Beispiel an der Kreuzung rechts neben dem Lkw stehen, sind so gut zu sehen. Dadurch ist der DAF XD mit vier Sternen gemäß „Direct Vision Standard London“ ausgestattet – nach eigenen Angaben verfügt der XD damit über die beste Direktsicht am Markt.

Rahmenlose optische Spiegel mit dem Weitwinkelspiegel unten und einem großen Abstand zum oberen Spiegel verbessern zusätzlich die direkte Sicht. Optional ist der XD auch mit dem DAF Vision System bestellbar, also den elektronischen Spiegelkameras. Eine Besonderheit ist das DAF Corner View, das beim XD zur Basiskonfiguration zählt: Anstatt der Front- und Rampenspiegel erfasst eine Weitwinkelkamera den Bereich unmittelbar vor und neben dem Fahrzeug. Der Monitor für das Corner View ist direkt an der rechten A-Säule angebraucht. Damit ist er automatisch im Blickfeld, wenn der Fahrer in den rechten Spiegel schaut. Das Besondere ist der wirklich gelungene Kompromiss zwischen einem möglichst großen Bildausschnitt und einer guten Erkennbarkeit des Bildinhalts. Vor allem, beim Rechtsabbiegen oder wenn man aus einem Kreisverkehr ausfährt, hat man als Lkw-Fahrer Schwierigkeiten, von rechts kommende Fahrradfahrer oder Fußgänger zu sehen. Im Extremfall müsste der Lenker eigentlich aufstehen, um einen Blick aus dem Beifahrerfenster zu werfen. DAF Corner View schafft Abhilfe für diese Problem, denn das Sichtfeld reicht bis weit nach rechts hinter den Lkw. Der tote Winkel ist damit so gut wie eliminiert.