Eine Besonderheit des DAF LF Electric ist sein „kombiniertes Ladesystem“. Durch langsames Laden (400 V AC, 22 kW, 3-phasig) kann die Batterie innerhalb von 6,5 Stunden von 20 % auf 80 % aufgeladen werden. Eine vollständige Wiederaufladung (0 % auf 100 %) dauert 12 Stunden. Das Fahrzeug kann somit am Ende des Tages an ein normales 22-kWh-Ladegerät angeschlossen werden und ist am nächsten Morgen wieder einsatzbereit, ohne dass man sofort in teure Gleichstrom-Ladeinfrastruktur investieren muss.



Schnelles Laden (650 V DC, 150 kW) ist allerdings ebenfalls möglich. Die Batterie kann dann in nur 60 Minuten von 20 % auf 80 % oder in 2 Stunden von 0 % auf 100 % geladen werden.