DAF verkaufte 2022 über 7.500 Lkw außerhalb der Europäischen Union. In Taiwan blieb DAF führend unter den europäischen Herstellern im Schwerlast-Segment. Rekord-Lkw-Verkäufe wurden zudem in Israel, Kolumbien, Ecuador und Australien erzielt.



2022 hat DAF weltweit mehr als 2.700 Paccar-Motoren an führende Hersteller von Reisebussen, Bussen und Spezialfahrzeugen ausgeliefert. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 20 Prozenz gegenüber 2021 (2.250 Motoren). DAF begann zudem mit der Auslieferung der ersten CF-Military-Fahrzeuge an die belgischen Streitkräfte. Bis 2025 sollen insgesamt 879 dieser Fahrzeuge mit Allradantrieb – mit oder ohne kugelsicherem Fahrerhaus – ausgeliefert werden.



„Eine Rekordzahl neuer Lkw wurde mit einem DAF MultiSupport Reparatur- und Wartungsvertrag ausgeliefert“, so Richard Zink, DAF-Vorstandsmitglied, zuständig für Marketing und Vertrieb. „Das bedeutet, dass immer mehr Kunden sich für einen Support für maximale Betriebszeit entscheiden, sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Verfügbarkeit von Fahrzeugen.“ Aus dem gleichen Grund verlassen sich 1.100 Transportunternehmen auf den hervorragenden Service von PACCAR Parts Fleet Services. Darüber hinaus erreichte Paccar Financial eine Rekordgröße seines Portfolios und verkaufte eine Rekordzahl an Gebrauchtfahrzeugen.



