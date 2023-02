Jedes Jahr zeichnet DAF diejenigen seiner DAF-Partner aus, die die beste Leistung bringen. Kategorien sind herausragende Kundenzufriedenheit, außergewöhnliches Wachstum, allgemeine Unternehmensleistung oder herausragende Leistungen im Verkauf von neuen oder gebrauchten Lkw, Finanzdienstleistungen oder Teileversorgung. Tschann Nutzfahrzeuge ist seit 1973 DAF-Partner und in den letzten Jahren durch die Übernahme der Vertriebsgebiete in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark stark gewachsen. Dazu wurde eine neue Vertriebs- und Serviceniederlassung in Himberg bei Wien eröffnet. Demnächst wird auch der Umbau und die Modernisierung der steirischen Filiale in Premstätten starten. DAF honoriert dem „Growth Award“ diese außergewöhnlichen Anstrengungen des inhabergeführten Familienunternehmens, innerhalb kürzester Zeit für die Kunden in diesen Regionen das DAF Service- und Vertriebsnetz noch enger zu knüpfen.