Die ersten fünf Renault Trucks (E-Tech D und D Wide) sind ab heute für CCEP in der Region Antwerpen im Einsatz, und in den nächsten Monaten kommen weitere Lkw für die anderen Produktions- und Vertriebsstandorte in Gent und Chaudfontaine in Belgien dazu. Der Anteil von Elektrofahrzeugen bei Coca-Cola wird somit 20 Prozent betragen, und es handelt sich auch – dank einer strukturellen Partnerschaft mit Renault Trucks – um die größte Flotte von Elektro-Lkw in Belgien, laut Auskunft der Europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe vom November 2022. Diese Entwicklung ermöglicht dem Unternehmen jährliche Einsparungen der CO 2 -Emissionen von rund 75% im Vergleich zu Diesel-Lkw.



Die von Coca-Cola gewählte Konfiguration ermöglicht es den Elektro-Lkw von Renault Trucks, eine tägliche Strecke von rund 200 Kilometern zurückzulegen. Dies ist völlig ausreichend, um etwa 40 Prozent der derzeitigen Lieferrouten der lokalen CCEP-Standorte abzudecken. Zum vollständigen Aufladen der Batterie über Nacht gibt es auf dem Gelände für jeden Lkw eine Ladestation. Diese Ladestationen werden mit 100 Prozent grüner Energie betrieben. Für CCEP sind die für dieses Jahr geplanten 30 Elektro-Lkw nur ein erster Schritt: „Die Dekarbonisierung der Flotte werden wir schrittweise bis 2030 fortsetzen und dabei auch weiterhin die Marktentwicklungen im Auge behalten. Es geht darum, die Zukunft unserer Flotte zu definieren, wobei wir Parameter wie längere zurückzulegende Strecken, die Reichweite der Fahrzeuge und auch schwerere Ladungen berücksichtigen werden“, sagt An Vermeulen, VP & Country Director von Coca-Cola Europacific Partners für Belgien und Luxemburg.



CCEP strebt auch künftig eine weitere Zusammenarbeit mit Renault Trucks an. „Wir stehen unseren Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Flotten zur Seite. Daher haben wir im Bereich Fahrzeuge und Dienstleistungen eine angepasste und kundenspezifische Lösung entwickelt. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung von Elektro-Lkw bieten wir außerdem eine Begleitung an. Unser elektrisches Sortiment wird auch weiterhin erweitert werden: Ab dem nächsten Jahr kommt ein Sattelschlepper auf den Markt, der mit einer einzigen Aufladung eine viel größere Strecke zurücklegen kann“, sagt Siegfried Van Brabandt, Generaldirektor von Renault Trucks Belux.