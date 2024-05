• Dienstag, 11.06.2024, ab 13:00 Uhr an der GENOL-Station, Trappenhof Süd 1, 4714 Meggenhofen



• Mittwoch, 12.06.2024, ab 13:00 Uhr an der Master Diesel-Station, Vorarlberger Allee 3, 1230 Wien 23

Im laufenden Jahr hat UTA Edenred bereits ‚Champ on the Road‘-Events in der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Litauen und in Polen veranstaltet. Nach Deutschland und Österreich macht ‚Champ on the Road‘ noch in Estland und weiteren Ländern Station. Die Veranstaltungsreihe ‚Champ on the Road‘ wurde von UTA Edenred im Jahr 2023 ins Leben gerufen. In diesem ersten Jahr fanden insgesamt neun Events in sieben europäischen Ländern statt. „Engagement für Berufskraftfahrer hat schon immer einen hohen Stellenwert bei UTA Edenred und mit der ‚Champ on the Road‘-Eventreihe wollen wir unsere Anerkennung für ihre Leistungen zum Ausdruck bringen“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Wir freuen uns, ‚Champ on the Road‘ im Jahr 2024 fortzusetzen und wir bedanken uns herzlich bei allen Akzeptanzpartnern, die die diesjährigen Events gemeinsam mit uns organisieren.“