Olof Persson, der derzeit ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Iveco Group ist, wird die Rolle des CEO übernehmen, nachdem er eng in die Entwicklungspläne der Group eingebunden war; sie wurden kürzlich auf dem Capital Markets Day vorgestellt. Suzanne Heywood, Verwaltungsratsvorsitzende der Iveco Group, kommentierte: „Im Namen aller Mitarbeitenden der Iveco Group möchte ich Gerrit für seine tatkräftige und erfolgreiche Führung in den vergangenen zweieinhalb Jahren danken und ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle wünschen. Wir können uns glücklich schätzen, dass Olof mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Branche als CEO einspringen und die Kontinuität bei der Umsetzung der Pläne, die wir im März vorgestellt haben, gewährleisten wird."