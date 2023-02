Bulgarien ist ein wichtiges Transitland, und so können UTA-One-Nutzer nun auch ihre Fahrten im 6.060 Kilometer langen mautpflichtigen Straßennetz dieses Landes bequem abwickeln. Der bulgarische Mautkontext wird über ein Over-the-Air-Update auf den UTA-One-On-Board-Units installiert. Kunden können den Dienst ab sofort im UTA-Exklusivbereich hinzubuchen. Zusätzlich zu den Mautfunktionen ermöglicht die UTA-One-Mautbox auch die Nutzung des Telematikdienstes UTA SmartConnect. Der Service hilft, die Transparenz und Effizienz des Flottenmanagements zu erhöhen, indem er detaillierte Echtzeitinformationen zu den Fahrzeugen auf Tour in ganz Europa liefert. Nutzer der UTA One können UTA SmartConnect im UTA-Exklusivbereich aktivieren.



Seit der Einführung wurde die UTA One kontinuierlich um neue Mautkontexte erweitert. Derzeit werden Mautsysteme in Belgien (einschließlich Liefkenshoek-Tunnel), Deutschland, Frankreich, Italien (einschließlich der Caronte-Fähre), Österreich, Polen (A4 und e-TOLL-Netzwerk), Ungarn, Bulgarien, Portugal, Spanien, Norwegen (einschließlich Fähren und Autobahnbrücken), Schweden (Brücken), Dänemark (Brücken) und der Schweiz (einschließlich Liechtenstein) unterstützt. UTA One deckt aktuell 17 Mautkontexte in 15 europäischen Ländern ab und ist damit die derzeit umfassendste Lösung für den European Electronic Toll Service (EETS) auf dem Markt.