Für Bridgestone stehen im Commercial Segment die Kundenwünsche und Anforderungen der Fuhrparkmanager im Zentrum. Mit herausragenden Produkten und Flottenlösungen bietet der Reifenhersteller daher Premiumqualität und ein Höchstmaß an Sicherheit



Dies senkt die Betriebskosten und optimiert die Flotteneffizienz. Um ebenso den Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden, baut Bridgestone ergänzend sein Portfolio an digitalen Mobilitätslösungen und Bandag-Runderneuerungen auch in 2023 kontinuierlich aus. Diesen Ansatz verfolgt Bridgestone auch mit dem neuen Duravis Van, dem ersten Transporterreifen mit unternehmenseigener Enliten Technologie, die den Rollwiderstand reduziert und Ressourcen schont. Diese wird sukzessive auch in weiteren Produktklassen Anwendung finden.



Zudem bietet Bridgestone mit Fleetcare ein serviceorientiertes Konzept zur Unterstützung von Fuhrparks. Dieses kombiniert die leistungsstarken Premium-Nutzfahrzeugreifen

und Reifenmanagementlösungen mit den Flottenmanagementlösungen von Webfleet, Europas führender Telematiklösung für Flotten. Damit erhalten Fuhrparkbesitzer die Möglichkeit, ihre Gesamtbetriebskosten mithilfe des Komplettpakets eines zentralen Mobilitätspartners zu reduzieren und mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Schutz zu gewährleisten.



„Fuhrparks stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Sie müssen ihren Betrieb nachhaltig optimieren und gleichzeitig die CO2-Emissionen reduzieren. Die Antwort auf diese Ansprüche stellt, neben der bewährten Duravis Serie für den Regional- und der Ecopia Serie für den Fernverkehr, ab diesem Jahr auch der neue Transporterreifen Bridgestone Duravis Van dar“, sagt Christoph Frost, Director Commercial Products Bridgestone Central Europe. „Ganz im Rahmen des Bridgestone E8 Commitments liegt der Fokus im Commercial Segment dabei stets auf dem Thema Nachhaltigkeit.“ Das aktuelle Nutzfahrzeugreifen Portfolio 2023 von Bridgestone finden Sie hier.

