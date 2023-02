Durch den Elektroantrieb des Lkw entstehen weniger direkte Emissionen. Das verringert die Luftverschmutzung im Bereich des Einsatzorts: Das Fahrzeug emittiert keine Stickoxyde (NOx), Feinstaub entsteht nur durch Reifen- und Bremsenabrieb. Die hohe Effizienz des Antriebs in Verbindung mit der Energie-Rückgewinnung beim Abbremsen verringert zudem den Energieverbrauch, vor allem im Stadtverkehr. Sofern der E-Lkw mit nachhaltig erzeugtem Strom betrieben wird, trägt dies in Summe auch zu einer Reduktion der Gesamtemissionen bei. Somit wird letztendlich auch das Klima geschont.



Gerade die Entsorgungsbranche scheint prädestiniert für eine Pionierrolle bei der E-Mobilität schwerer Nutzfahrzeuge zu sein: Die Kilometerleistung ist überschaubar, die Fahrzeuge absolvieren im städtischen Einsatz in der Regel Touren von rund 300 Kilometern. Damit lassen sich die täglichen Aufgaben in vielen Fällen sogar ohne Zwischenladung bewerkstelligen. Außerdem kehren die Lkw regelmäßig zur Basis zurück, wo sie am eigenen Betriebsgelände aufgeladen werden können. Die Firma Brantner schätzt, dass durch die komplette Umstellung österreichischer Entsorgungsbetriebe jährliche 215.000 Tonnen CO2 eingespart werden könnten.



Brantner selbst plant zunächst die Anschaffung von zehn Elektro-Lkw innerhalb der kommenden zwei Jahre. Das entspricht nur etwa einem Prozent der Fahrzeuge im eigenen Fuhrpark. Auf lange Sicht will das Unternehmen die E-Mobilität aber forcieren.



„Am Antrieb mit nicht fossilem Treibstoff führt in den nächsten Jahrzehnten kein Weg vorbei“, bekräftigt Josef Scheidl, Geschäftsführer der Brantner Environment Group und von Brantner Österreich. „Auf Unternehmensebene muss das Thema jedoch ganzheitlich betrachtet und daher auch die ökonomische Seite berücksichtigt werden. Die Umstellung des Fuhrparks ist aktuell noch mit sehr hohen Anschaffungskosten verbunden. Entsprechende Förderanreize würden den Umstieg vor allem für mittelständische Unternehmen erleichtern und beschleunigen“, sagt Scheidl.



Weiteres Potenzial für mehr Nachhaltigkeit im Entsorgungsbereich ergeben sich außerdem durch die Verwendung von nachhaltigen Verpackungen und wiederverwendbarer Behälter. In diesem Bereich ist Brantner langjähriger Systempartner der GUT Gastro Umwelt Technik – eine Umwelt- und Unternehmensberatung sowie ein vom Bundesministerium für Klimaschutz genehmigtes gewerbliches Abfallsammel- und Verwertungssystem für Verpackungen mit Schwerpunkt Systemgastronomie.