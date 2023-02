Die niederösterreichische Berufslenker-Akademie richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab 20 Jahren ohne Lehrabschluss. Voraussetzung sind gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und das Interesse an einer vollwertigen Berufsausbildung. Die Akademie endet mit einem Lehrabschluss als Berufskraftfahrer. Ein Führerschein der Klasse B und ein eigener Pkw müssen bereits vorhanden sein. Die Ausbildungszeit (Lehrzeit) ist auf die Hälfte verkürzt und dauert 18 Monate.





Interessierte Unternehmen können sich an die Fachgruppe Güterbeförderung in Niederösterreich wenden, entweder per Telefon 02742/851-18501 oder per mail an: bla[Klammeraffe]wknoe.at. Die Vermittlung der Auszubildenden erfolgt über das AMS.